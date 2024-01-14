ВСУ ликвидировали заместителя командира 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка – подполковника Александра Чорнобрывого.
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ВСУ ликвидировали подполковника Александра Чорнобрывого
В ночь на 6 января ВСУ устроили "фейерверк" на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму. Оккупанты говорили о том, что "потерь нет". Однако стало известно, что во время атаки погиб заместитель командира 43-го отдельного штурмового авиационного полка России подполковник Чорнобрывый Александр Иванович.
Что известно об оккупанте
Александр Чорнобрывый в 1985 году учился в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Хотя он родился в Крыму, после окончания учебы в 2007 году получил российское гражданство. После этого его отправили в Черноморский флот. Сначала он пилотировал на Су-24, а затем перешел на Су-30СМ. Он был лётчиком штурмовой эскадрильи Сакского отдельного штурмового авиаполка
В 2018 году Чорнобрывый был внесен в базу "Миротворец".
Мониторинговые каналы сообщают, что кроме Чорнобрывого в результате удара по аэродрому "Саки" погибли еще трое оккупантов.
- Напомним, что в ночь на 6 января Воздушные силы нанесли ракетный удар по аэродрому в Саках. Нашим защитникам удалось уничтожить командный пункт оккупационных войск.
- Мониторинговые каналы сообщали, что было 4 удара ракетами "Storm Shadow". Российское минобороны же заявляло, что сбило все 4 цели.
- Отметим, что на аэродроме в Саках базируется 43-й истребительный авиационный полк. Там размещаются российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.