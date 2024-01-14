ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку – підполковника Олександра Чорнобривого.

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ЗСУ ліквідували підполковника Олександра Чорнобривого

У ніч на 6 січня ЗСУ влаштували "феєрверк" на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Окупанти говорили про те, що "втрат немає". Однак стало відомо, що під час атаки загинув заступник командира 43-го окремого штурмового авіаційного полку Росії, підполковник Чорнобривий Олександр Іванович.

Що відомо про окупанта

Олександр Чорнобривий 1985 року народження навчався у Краснодарському вищому воєнному авіаційному училищі льотчиків. Хоч він народився у Криму, після закінчення навчання у 2007 році він отримав російське громадянство. Після того його відправили у Чорноморський флот. Спершу він пілотував на Су-24, а потім перейшов на Су-30СМ. Він був льотчиком штурмової ескадрильї Сакського окремого штурмового авіаполку

У 2018 році Чорнобривий був внесений у базу "Миротворець".

Моніторингові канали повідомляють, що окрім Чорнобривого внаслідок удару по аеродрому "Саки" загинули ще троє окупантів.