ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку – підполковника Олександра Чорнобривого.
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ЗСУ ліквідували підполковника Олександра Чорнобривого
У ніч на 6 січня ЗСУ влаштували "феєрверк" на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Окупанти говорили про те, що "втрат немає". Однак стало відомо, що під час атаки загинув заступник командира 43-го окремого штурмового авіаційного полку Росії, підполковник Чорнобривий Олександр Іванович.
Що відомо про окупанта
Олександр Чорнобривий 1985 року народження навчався у Краснодарському вищому воєнному авіаційному училищі льотчиків. Хоч він народився у Криму, після закінчення навчання у 2007 році він отримав російське громадянство. Після того його відправили у Чорноморський флот. Спершу він пілотував на Су-24, а потім перейшов на Су-30СМ. Він був льотчиком штурмової ескадрильї Сакського окремого штурмового авіаполку
У 2018 році Чорнобривий був внесений у базу "Миротворець".
Моніторингові канали повідомляють, що окрім Чорнобривого внаслідок удару по аеродрому "Саки" загинули ще троє окупантів.
- Нагадаємо, що в ніч на 6 січня Повітряні сили завдали ракетного удару по аеродрому у Саках. Нашим захисникам вдалося знищити командний пункт окупаційних військ.
- Моніторингові канали повідомляли, що було 4 удари ракетами "Storm Shadow". Російське міноборони ж заявляло, що збило усі 4 цілі.
- Зазначимо, що на аеродромі у Саках базується 43-й винищувальний авіаційний полк. Там розміщуються російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.