Речь идет о комплексах "Бастион-П", являющихся носителями сверхзвуковых ракет "Оникс". Именно этим оружием оккупанты поражают южные области нашего государства.

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"Атеш" показали переброску "Бастионов-П" в Севастополь

Партизаны отметили, что во время ведения разведывательной деятельности в Севастополе агент движения сумел зафиксировать переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П". Они известны как береговые ракетные комплексы "Бастион-П".

Его используют для поражения надводных кораблей разных классов и видов, а также наземных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Кроме этого, "Бастион-П" является одним из основных носителей сверхзвуковых ракет "Оникс",

– отметили в "Атеше".

Представители движения также узнали, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде россиян в Севастополе. Более того, агент движения сопротивления проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса, а всю полученную информацию передал Силам обороны Украины.

Партизаны зафиксировали перемещение "Бастионов-П" в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Напоследок в "Атеше" отметили, что уже ждут результатов противодействия носителям ракет "Оникс" во временно оккупированном Севастополе.

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