В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, чому окупантам варто звикати до блекауту в Криму. Зауважимо, російські загарбники сказали, що причиною відключення світла нібито стало аварійне вимкнення на Балаклавській ТЕС.

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"Одесити були готові передати свій досвід кримчанам, як діяти під час повітряної тривоги. Рік чи майже два тому це здавалося жартом для мешканців півострова. Сьогодні ми готові надати одеський досвід, як діяти під час блекауту, але поради надаватимемо лише тим кримчанам, які очікують повернення України й повернення Криму до рідної гавані", – мовив Братчук.

Далі буде спекотно, влучно і яскраво

Речник Української добровольчої армії "Південь" повідомив, що зараз з'ясовують, дорозвідують й згодом поширять інформацію щодо того, що стало причиною аварійних відключень на території тимчасово окупованого Криму.

Я думаю, що таких проблем на півострові ставатиме ще більше. Тому що Крим став мілітарним хабом, який працює на війну Росії проти України, у нього мають виникати проблеми,

– наголосив Братчук.

Блекаути на Кримському півострові також провокуватимуть низку проблем для російських військових об'єктів.

"Коли Свєта збирає речі і йде з військових об'єктів, то звичайно й ППО стає менш потужним. Військові частини у Криму теж залишатимуться і без очей, і без вух. Після дуже темного, буде дуже спекотно, влучно і яскраво", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

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