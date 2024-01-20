Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що таких подій, про які ми зможемо дізнатись тільки згодом – більшість. Перед цим глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що цьогоріч у Криму буде більше наземних операцій, пише 24 Канал.
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Що розповіла розвідка про затоплення в Криму корабля типу "Тарантул"
Якщо ми говоримо про суто технічні проблеми ворога, то він (ворог – 24 Канал) намагається їх ретельно приховувати. І в контексті звіту для власного командування об'єктивний стан справ часто не доноситься. І звичайно ж, приховується від суспільства ну і зрозуміло – від українських спецслужб,
– заявив Юсов.
Проте представник розвідки пояснив, що є багато подій, про які Україні відомо, і результатів спецзаходів, які не висвітлюють з міркувань безпеки. І, зокрема, тому, що інструменти та плани спецзаходів знаходяться в процесі реалізації.
"Оприлюднення якоїсь інформації зараз – не є доцільним", – заявив Андрій Юсов.
Що відомо про затоплення корабля типу "Тарантул"
- Партизани "Атеш" повідомили 18 січня, що у тимчасово окупованому Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул". Вони уточнили, що ворожу ціль уразили морськими дронами декілька тижнів тому.
- Судно пішло слідом за "Москвою" на пристані бухти "Графська" за координатами 44.615763, 33.587110. Партизани також довідались, що цей корабель у 2014 році Росія вкрала та почала використовувати в бойових цілях.
- 19 січня міжнародні розслідувачі InformNapalm показали супутникові фото, які підтверджують, що корабель затонув в період з 29 по 30 грудня 2023 року. Варто зауважити, що 29 грудня у Севастополі було гучно.