Итак, пока в Туле горело военное предприятие, в Ленинградской области пылал угольный терминал, "хлопок" также совершил официальные визиты и в несколько других городов России. Где же произошло взрывное шоу, читайте дальше.

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Взрывы в Смоленске и Орле

Ночью против 21 января от взрывов содрогались дома в российских Смоленске и Орле. Местные жители писали, что города находятся под атакой беспилотников.

Так, минобороны России сообщало, что в полночь Украина якобы запустила по объектам страны-агрессора ударные дроны. Три из них якобы уничтожили "прославленное" "Пе-ве-о" над территорией Смоленской области.

Яркие вспышки в Туле: видео соцсети

Тула содрогалась от взрывов: видео соцсети

В Клинцах Брянской области тоже были взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.

В Клинцах снова что-то грохочет: видео соцсети

В Усть-Луге "хлопок" – на газохранилище "Новатэк"

Ночью горело и в порту "Усть-Луги" на терминале "Новатэк". Очевидцы пожара так описывали свои впечатления от увиденного и услышанного: "Когда взрывается, земля дрожит".

Пожар на морском терминале в "Усть-Луге": видео соцсети

Впоследствии выяснилось, что беспилотники атаковали терминал морского торгового порта, а также газохранилище.

Местные паблики писали о возгорании 2 цистерн из 17. На месте работали пожарные, которые пытались предотвратить распространение огня на другие резервуары.

По данным российских СМИ, два БПЛА ударили по газохранилищу в портовом терминале в 3:20 ночи.

"Многострадальные" Клинцы снова под ударом: что известно