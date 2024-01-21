Итак, пока в Туле горело военное предприятие, в Ленинградской области пылал угольный терминал, "хлопок" также совершил официальные визиты и в несколько других городов России. Где же произошло взрывное шоу, читайте дальше.
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Взрывы в Смоленске и Орле
Ночью против 21 января от взрывов содрогались дома в российских Смоленске и Орле. Местные жители писали, что города находятся под атакой беспилотников.
Так, минобороны России сообщало, что в полночь Украина якобы запустила по объектам страны-агрессора ударные дроны. Три из них якобы уничтожили "прославленное" "Пе-ве-о" над территорией Смоленской области.
Яркие вспышки в Туле: видео соцсети
Тула содрогалась от взрывов: видео соцсети
В Клинцах Брянской области тоже были взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.
В Клинцах снова что-то грохочет: видео соцсети
В Усть-Луге "хлопок" – на газохранилище "Новатэк"
Ночью горело и в порту "Усть-Луги" на терминале "Новатэк". Очевидцы пожара так описывали свои впечатления от увиденного и услышанного: "Когда взрывается, земля дрожит".
Пожар на морском терминале в "Усть-Луге": видео соцсети
Впоследствии выяснилось, что беспилотники атаковали терминал морского торгового порта, а также газохранилище.
Местные паблики писали о возгорании 2 цистерн из 17. На месте работали пожарные, которые пытались предотвратить распространение огня на другие резервуары.
По данным российских СМИ, два БПЛА ударили по газохранилищу в портовом терминале в 3:20 ночи.
"Многострадальные" Клинцы снова под ударом: что известно
- Следует напомнить, что в российских Клинцах уже третий день что-то происходит после того, как в ночь на 19 января "неизвестные" нанесли там удар по нефтехранилищу. Тогда же в Тамбове произошел прилет по пороховому заводу.
- Пожар на нефтебазе не удалось потушить до сих пор. Огонь охватил около 1800 квадратных метров. Источники 24 Канала отмечают, что это была операция украинских спецслужб. Известно, что были поражены четыре резервуара с бензином.
- Утром 20 января жители Клинцов жаловались на атаку дронов. Позже минобороны России сообщило, что над населенным пунктом сбили один БПЛА, а разрушений и пострадавших нет.