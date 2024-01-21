Российские телеграмм-каналы публикуют эпические кадры пожара. Пламя быстро охватывает все вокруг. Россияне – паникуют и суетятся.

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Прежде чем вспыхнул пожар, очевидцы услышали несколько взрывов. Кроме того, утверждают, что доносился характерный звук БпЛА. Из терминала эвакуировали более 150 человек. Уже заявили, что пострадавших – вроде бы нет.

Сейчас россияне без особого успеха пытаются бороться с огнем.

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"Взрывная" ночь в России

Ночь на 21 января в стране-террористке оказалась тревожной. Выходные для россиян, по-видимому, не удались. Сначала сообщили о взрывах в Туле. Очевидцы делились кадрами эпического пожара. Впоследствии в сети заявили о прилете по территории предприятия "Щегловский вал", где для оккупантов собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

Впоследствии в минобороны начали то и дело делать абсурдные заявления о сбитых БпЛА. Их количество вроде бы росло с каждой минутой. Только над Смоленской областью российская "ПВО" вроде бы сбила три. Никаких доказательств своих слов оккупанты, конечно, не привели.