Російські телеграм-канали публікують епічні кадри пожежі. Полум'я швидко охоплює усе навколо. Росіяни – панікують та метушаться.

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Перш ніж спалахнула пожежа, очевидці почули декілька вибухів. Окрім того, стверджують, що долинав характерний звук БпЛА. З термінала евакуювали понад 150 людей. Вже заявили, що постраждалих – начебто нема.

Наразі росіяни без особливого успіху намагаються боротися з вогнем.

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"Вибухова" ніч у Росії

Ніч на 21 січня у країні-терористці видалася тривожною. Вихідні для росіян, вочевидь, не вдалися. Спершу повідомили про вибухи у Тулі. Очевидці ділилися кадрами епічної пожежі. Згодом у мережі заявили про приліт по території підприємства "Щегловський вал", де для окупантів збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Згодом у міноборони почали раз за разом робити абсурдні заяви про збиті БпЛА. Їхня кількість начебто зростала з кожною хвилиною. Лише над Смоленською областю російська "ППО" начебто збила три. Жодних доказів своїх слів окупанти, звичайно, не навели.