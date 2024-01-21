В порту Усть-Луги горит терминал компании "Новатэк". Поэтому в Кингисепском районе Ленинградской области объявили режим повышенной готовности.
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Персонал завода эвакуировали
По словам россиян, горит терминал, на котором нефтеперерабатывающие продукты грузят на суда для экспорта. Оккупанты также сообщают, что эвакуация персонала уже проведена, а пострадавших нет.
В сети появилось видео, как "эвакуировали" сотрудников завода – они изо всех сил бежали к выходу. Хотя на самом деле на производстве такого уровня можно было бы организовать транспорт. Тем более что бегут они просто по дороге.
Кадры эвакуации из НПЗ: смотрите видео
К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, на месте выехали специалисты администрации Ленобласти.
В Кингисепском районе был введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский проводит заседание оперативного штаба.
Пожар в терминале в Усть-Луге: смотрите видео
Что известно о пожаре в Усть-Луге
- Утром 21 января на российском нефтеперерабатывающем заводе в Усть-Луге произошел мощный взрыв. Завод расположен в прибрежной зоне Балтийского моря. Сразу возле него – упомянутый терминал, грузящий эти продукты на экспорт.
- Российское издание Фонтанка утверждает, что в терминал якобы прилетели два БПЛА.
- Завод занимается переработкой стабильного газового конденсата в моторное топливо, керосин, дизельную фракцию и мазут. Его мощность составляет около 7 миллионов тонн газового конденсата в год.
- Однако следует заметить, что Усть-Луга – не единственный российский населенный пункт, где сегодня раздавались взрывы.
- В Туле, вероятно, были попадания в завод "Щегловский вал", производящий систему ПВО "Панцирь". В соцсетях распространяют видео с взрывами.
- Кроме этого, оккупанты сообщали о сбитии беспилотников над Смоленской и Орловской областями.