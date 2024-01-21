Как сообщили источники 24 Канала, по морскому терминалу в Усть-Луге точно отработали дроны СБУ.
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Поставляет топливо для оккупантов в Украине
По данным источников, удары беспилотників были точными. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Его до сих пор не могут потушить. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.
Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области – это важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам России.
Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб россиянам, лишая их возможности зарабатывать средства на ведении войны в Украине, но и значительно затрудняет обеспечение топливом армии страны – агресорки,
– отметил источник канала в спецслужбе.
Дрони также поразили военные заводы в Туле и Смоленске
- Ночью 21 января взрывы раздавались также в Туле. Как отметили источники в спецслужбах ряда СМИ, украинские силы атаковали военный завод "Щегловский вал". Это предприятие занимается производством зенитно-ракетных комплексов "Панцир-С" и "Панцир-С1".
- В Смоленской области тоже было громко. Оказалось, что дроны ударили по авиаремонтному заводу, который производит и ремонтирует вооружение, авиационную и военную технику. Вероятно, там также производят и ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность". Этот завод находится под санкциями ЕС и США.
- Также в Клинцах Брянской области работала ПВО. К слову, там до сих пор пылает нефтебаза, подвергшаяся атаке 19 января.
- В эту ночь взрывы также слышали жители российского Орла.