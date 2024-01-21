Как сообщили источники 24 Канала, по морскому терминалу в Усть-Луге точно отработали дроны СБУ.

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Поставляет топливо для оккупантов в Украине

По данным источников, удары беспилотників были точными. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Его до сих пор не могут потушить. Россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области – это важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам России.

Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб россиянам, лишая их возможности зарабатывать средства на ведении войны в Украине, но и значительно затрудняет обеспечение топливом армии страны – агресорки,

– отметил источник канала в спецслужбе.

Дрони также поразили военные заводы в Туле и Смоленске