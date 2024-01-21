Беспилотники атаковали военное предприятие в Тульской области. Источники Суспильного в спецслужбах подтвердили "прилет" БПЛА по заводу, а также взрывы в Орле и Смоленске.

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Куда ударили дроны

Ночью в России раздавались взрывы в нескольких городах. Утром вражеское минобороны сообщило, что страна-агрессор подверглась атаке беспилотников. "Пе-ве-о" смогла сбить четыре дрона над Смоленской областью. В то же время ведомство ни словом не обмолвилось о случившемся в Туле.

О том, что в Тульской области происходит что-то громкое и яркое, стало известно украинцам еще вчера незадолго до полуночи.

В сети начали появляться видео, на которых слышны взрывы и видны гигантские вспышки. Позже российские паблики начали писать, что удар пришелся по предприятию "Щегловский вал".

Источники "РБК-Украина" отметили, что это была плановая работа ГУР.

Что известно о "Щегловском вале"

Завод, куда прилетел, является военным предприятием. Здесь производят зенитно-ракетные комплексы такие как "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

Кроме того, на этом объекте проходит модернизацию бронетехника.

Справка: Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначено для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного, наземного и надводного нападений. Машину разработало тульское конструкторское бюро приборостроения. Комплекс был создан в 1994 году, с тех пор его модернизировали. Боекомплект Панцира-С1 – это 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядов. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 километров и на расстоянии до 20 километров. Снаряды могут преодолевать расстояние до 4 километров.

Где расположен завод "Щегловский вал": смотрите на карте

В Усть-Луге дроны ударили по "Новатэку"

Тула была не единственным городом в эту ночь, где дроны поразили важный стратегический объект. В морском порту "Усть-Луга" Ленинградской области тоже вспыхнул большой пожар. Как оказалось, БПЛА ударили по терминалу нефтеперерабатывающего завода "Новатэк".