Так, взрывной флешмоб при участии ударных дронов происходил в Туле, Смоленске, Орле, Брянской и Ленинградской областях. Насколько далеко вглубь России смогли залететь "незваные гости", читайте дальше.

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"Прилет" по военному предприятию в Туле

Первым городом, куда заскочил на огонек "хлопок", была Тула. От крайней северной точки на границе Украины (урочище Петровское, недалеко от села Гремяч Черниговской области) до этого российского города более 450 километров.

То, что беспилотники смогли преодолеть такое расстояние и "приземлиться" куда надо, а именно на военное предприятие, где занимаются модернизацией бронетехники, свидетельствует о "большом успехе" "Пе-ве-о" россиян, которую они не устают нахваливать, каждый раз приписывая ей несуществующие победы в небе.

Атака на "Щегловский вал" в Туле: смотрите на карте

Взрывы в Орле, Смоленске и Клинцах

Ночью под атакой дронов оказались и другие города. Так, от Орла, где грохотало от взрывов, до границы Украины около 300 километров. Над территорией области сбили один беспилотник, заявили в минобороны страны- агрессора.

Смоленск, также содрогавшийся от громких звуков, расположен от границы нашего государства на расстоянии почти 400 километров. Там "Пе-ве-о" вроде бы уничтожила 4 дрона.

Чтобы добраться Клинцам в Брянской области, где уже несколько дней подряд происходит что-то взрывное, "хлопок" преодолел маршрут почти в 60 километров.

Напомним, ночью 19 января в этом населенном пункте "хлопок" устроил "дикие танцы" на нефтебазе, пожар на котрой до сих пор не могут потушить.

В Смоленской области работала "Пе-ве-о": смотрите на карте

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области

В ночь на 21 января жители поселка Усть-Луга заявляли о взрывах, а также говорили, что перед этим слышали гудение беспилотников. Там удар пришелся по морскому торговому порту "Усть-Луга", а именно по угольному терминалу нефтеперерабатывающего завода "Новатэк". Расстояние от границы Украины до этого объекта составляет более 1 тысячи километров.

Дроны ударили по терминалу в порту "Усть-Луга": смотрите на карте

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