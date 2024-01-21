Так, вибуховий флешмоб за участь ударних дронів відбувався у Тулі, Смоленську, Орлі, Брянській та Ленінградських областях. Наскільки далеко вглиб Росії змогли залетіти "непрохані гості", читайте далі.

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"Приліт" по військовому підприємству у Тулі

Першим містом, куди заскочила на вогник "бавона", була Тула. Від крайньої північної точки на кордоні України (урочище Петрівське, неподалік від села Грем'яч Чернігівської області) до цього російського міста понад 450 кілометрів.

Те, що безпілотники змогли подолати таку відстань і "приземлитися" куди треба, а саме на військове підприємство, де займаються модернізацією бронетехніки, вкотре свідчить про "великий успіх" "Пе-ве-о" росіян, яку вони не втомлюють нахвалювати, щоразу приписуючи їй неіснуючі перемоги у небі.

Атака на "Щегловський вал" у Тулі: дивіться на карті

Вибухи в Орлі, Смоленську та Клинцях

Вночі під атакою дронів опинилися й інші міста. Так, від Орла, де гуркотіло від вибухів, до кордону України майже 300 кілометрів. Над територією області збили один безпілотник, заявили у міноборони країни-агресорки.

Смоленськ, який також здригався від гучних звуків, розташований від кордону нашої держави на відстані майже 400 кілометрів. Там "Пе-ве-о" начебто знищила 4 дрони.

Аби дістатися Клинців у Брянській області, де вже кілька днів поспіль трапляється щось вибухове, "бавовна" подолала маршрут у майже 60 кілометрів.

Нагадаємо, вночі 19 січня у цьому населеному пункті "бавовна" влаштувала "дикі танці" на нафтобазі, пожежу на якій досі не можуть загасити.

У Смоленській області працювала "Пе-ве-о": дивіться на карті

Удар по нафтопереробному заводі у Ленінградській області

У ніч проти 21 січня жителі селища Усть-Луга заявляли про вибухи, а також казали, що перед цим чули гудіння безпілотників. Там удару зазнав морський торговельний порт "Усть-Луга", а саме вугільний термінал нафтопереробного заводу "Новатек". Відстань від кордону України до цього об'єкту становить понад 1 тисячу кілометрів.

Дрони вдарили по терміналу в порту "Усть-Луга": дивіться на карті

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