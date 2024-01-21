Атаковать Украину беспилотниками оккупанты начали после того, как в России ночью раздались мощные взрывы. Неизвестные дроны атаковали ряд объектов в Ленинградской, Тульской, Орловской и Смоленской областях.

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Ночная атака "Шахедами"

По данным Генштаба ВСУ, ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 2 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Как сообщали в сети, акустически дроны-камикадзе зафиксировали в Николаевской области около 03:30.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Пока в Воздушных силах не сообщали деталей ночной атаки.

Враг накануне также атаковал "Шахедами"