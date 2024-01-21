Атаковать Украину беспилотниками оккупанты начали после того, как в России ночью раздались мощные взрывы. Неизвестные дроны атаковали ряд объектов в Ленинградской, Тульской, Орловской и Смоленской областях.
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Ночная атака "Шахедами"
По данным Генштаба ВСУ, ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 2 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Как сообщали в сети, акустически дроны-камикадзе зафиксировали в Николаевской области около 03:30.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Пока в Воздушных силах не сообщали деталей ночной атаки.
Враг накануне также атаковал "Шахедами"
- Оккупанты чуть ли не каждую ночь атакуют территорию Украины дронами-камикадзе. Так, в ночь на 20 января враг в очередной раз запустил "Шахеды".
- Всего было зафиксировано пуски 7 ударных беспилотников. Оккупанты выпускали их из российского Приморско-Ахтарска.
- Силы и средства ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА. В Воздушных силах уточнили, что 3 дрона, которые не удалось сбить, не достигли своих целей.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге защитники сбили 2 "Шахеда" – по одному в Одесской и Николаевской областях. По ее словам, дроны-камикадзе летели с Юга на Север, а оттуда – брали курс на Запад.
- В целом ночью 20 января противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областей.