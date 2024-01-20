В Генштабе сообщили, что во время ночной атаки силы ПВО сбили более половины вражеских дронов.

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Сколько дронов удалось сбить

Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" в Украине начали объявлять еще в 20.30 19 января. Отбой по всей территории Украины прозвучал в 02:38.

Согласно данным Генштаба, ночью российские оккупанты применили 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы и Средства противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге защитники сбили 2 "Шахеда" – по одному в Одесской и Николаевской областях.

Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону,

– сказала она.

Гуменюк уточнила, что этой ночью "Шахеды" сначала летели с юга на север, а оттуда брали курс на запад.

Известно, что дроны курсировали по центральной Украине, где также работала ПВО. "Шахеды" снова пытались атаковать Староконстантинов в Хмельницкой области.

Однако более подробную информацию сообщат в Воздушных Силах и местных ОВА.

Обстрелы в других регионах