В Генштабе сообщили, что во время ночной атаки силы ПВО сбили более половины вражеских дронов.
Смотрите также оккупанты еще раз запускали "Шахеды": в ряде регионов была воздушная тревога
Сколько дронов удалось сбить
Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" в Украине начали объявлять еще в 20.30 19 января. Отбой по всей территории Украины прозвучал в 02:38.
Согласно данным Генштаба, ночью российские оккупанты применили 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы и Средства противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА.
Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге защитники сбили 2 "Шахеда" – по одному в Одесской и Николаевской областях.
Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону,
– сказала она.
Гуменюк уточнила, что этой ночью "Шахеды" сначала летели с юга на север, а оттуда брали курс на запад.
Известно, что дроны курсировали по центральной Украине, где также работала ПВО. "Шахеды" снова пытались атаковать Староконстантинов в Хмельницкой области.
Однако более подробную информацию сообщат в Воздушных Силах и местных ОВА.
Обстрелы в других регионах
- В Генштабе сообщили, что всего за минувшие сутки враг нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, а также совершил 59 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
- Авиационные удары получили: Авдеевка, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.
- Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.