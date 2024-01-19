В ряде областей Украины уже объявили воздушную тревогу. Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, потому что оно спасает жизнь.

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22:27 Воздушные силы предупредили об угрозе для Черкасской области.

22:03 Воздушные силы обновили данные о движении "Шахедов". Пока одна группа находится в Кировоградской области и держит курс на север. Вторая группа – на территории Одесской области, движется в сторону Винницкой области. Третья и Четвертая группы – в Николаевской области. Еще одна – на Херсонщине.

22:00 Воздушную тревогу объявили на территории таких областей: Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Луганская.

22:38 Воздушные силы объявили об угрозе для Кировоградской области.

22:34 Четвертая группа "Шахедов" – из Херсонской области на территорию Николаевской.

21:26 Из Николаевской области "Шахеды" двигаются на территорию Одесской области.

21:19 Еще одна группа "Шахедов" - в сторону Херсонщины.

21:13 Защитники украинского неба заявили о движении еще одной группы "Шахедов". Ее зафиксировали на территории Николаевской области.

20:30 Воздушные силы сообщили, что для Херсонской и Николаевской области есть угроза атаки дронами-камикадзе.