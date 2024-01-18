Кроме того, Россия ударила по Украине ракетами из Белгородской области. Это оружие враг направил по Харьковской области.
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Какие последствия ночной атаки россиян по Украине
Россия ночью против 18 января 2024 года атаковала Украину:
- 33 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и Курской области России;
- двумя управляемыми зенитными ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.
Основные направления удара – юг и север. Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА,
– рассказали военные.
Они также отметили, что несколько вражеских дронов не достигли своих целей.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что дроны сбивали:
- зенитные ракетные подразделения,
- мобильные огневые группы,
- средства РЭБ.
Известно, что наши военные сбили вражеские беспилотники в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Какие последствия атаки дронами
Что происходило в Украине ночью
- Ориентировочно в 20:05 17 января Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. Опасность была для Херсонской и Николаевской области. Кроме того, угроза атаки беспилотниками была для Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской областей.
- Уже в 21:03 вражеский дрон был в районе Сум, впоследствии – в Кировоградской области и летел в направлении Черкасщины или Винницкой области.
- В 22:44 дроны летели в северо-западном направлении. Угроза была для Винницкой и Хмельницкой областей. Наконец на Хмельнитчине работала ПВО и слышали взрывы.