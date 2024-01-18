Кроме того, Россия ударила по Украине ракетами из Белгородской области. Это оружие враг направил по Харьковской области.

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Какие последствия ночной атаки россиян по Украине

Россия ночью против 18 января 2024 года атаковала Украину:

33 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и Курской области России;

двумя управляемыми зенитными ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.

Основные направления удара – юг и север. Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА,

– рассказали военные.

Они также отметили, что несколько вражеских дронов не достигли своих целей.

Воздушные силы ВСУ рассказали, что дроны сбивали:

зенитные ракетные подразделения,

мобильные огневые группы,

средства РЭБ.

Известно, что наши военные сбили вражеские беспилотники в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.



Какие последствия атаки дронами

Что происходило в Украине ночью