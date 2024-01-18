Вечером 17 января российские военные запустили несколько групп дронов-камикадзе по Украине. Уже после полуночи стало известно, что часть "Шахедов" долетела до Хмельницкой области. Жителей региона предупреждали об угрозе, а затем поступили сообщения о взрывах.

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На Хмельнитчине сбивали "Шахеды"

Мэр Хмельницкого в 00:11 предупредил о воздушной тревоге в регионе. А уже в 01:21 известил об отбое, а также работе ПВО

Отбой воздушной тревоги. Спасибо силам ПВО ВСУ за работу! Держим строй!

– отметил Александр Симчишин.

​​Обратим внимание, что в 00:35 первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин предупреждал жителей региона. Он отметил, что в воздушном пространстве области – дроны-камикадзе "Шахед". Следовательно, призвал людей находиться в укрытиях.

Дронами и ракетами атаковали другие регионы