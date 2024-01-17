В среду, 17 января, после 23:00 стало известно о том, что в Николаевской области – громко. Произошло это во время очередной атаки на Юг и Восток нашего государства.
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Взрывы в Николаевской области
Ивана Кухта подтвердил взрывы в Снегиревке Николаевской области. Он начальник городской военной администрации.
Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги!
– написал чиновник.
Кроме того, Кухта констатировал, что информацию о пострадавших и разрушении по состоянию на 23:16, 17 января уточняют.
- Важно, что в Вооруженных Силах в 22.44 написали: вражеский беспилотный летательный аппарат через Николаевскую область пролетел в северо-западном направлении.
- Уже в 22.55 в Воздушных силах констатировали: российский дрон зафиксировали вдоль границы Николаевской и Одесской областей. Курс такой же – северо-западный.
- Впоследствии "Шахеды" заметили в Кировоградской области в направлении Черкасской области. Угроза была также для жителей Винницкой области. В направлении этого региона двигался ударный БПЛА.