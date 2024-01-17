В среду, 17 января, после 23:00 стало известно о том, что в Николаевской области – громко. Произошло это во время очередной атаки на Юг и Восток нашего государства.

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Взрывы в Николаевской области

Ивана Кухта подтвердил взрывы в Снегиревке Николаевской области. Он начальник городской военной администрации.

Прошу жителей города держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги!

– написал чиновник.

Кроме того, Кухта констатировал, что информацию о пострадавших и разрушении по состоянию на 23:16, 17 января уточняют.

Обратите внимание! В Воздушных силах сообщали об угрозе применения врагом баллистических ракет по Харьковской области. В то же время, воздушная тревога в Донецкой области была связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.