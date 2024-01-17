У середу, 17 січня, після 23:00 стало відомо про те, що на Миколаївщині – гучно. Сталося це під час чергової атаки на Південь та Схід нашої держави.

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Вибухи на Миколаївщині

Іван Кухта підтвердив вибухи у Снігурівці, що в Миколаївській області. Він є начальником міської військової адміністрації.

Прошу мешканців міста триматись подалі від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги!

– написав посадовець.

Крім того, Кухта констатував, що інформацію про постраждалих та руйнування станом на 23:16, 17 січня – уточнюють.

Зверніть увагу! У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичних ракет по Харківській області. Водночас повітряна тривога в Донецькій області була пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.