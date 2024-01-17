Пізно ввечері стало відомо, що Харківська область була під загрозою атаки з боку ворога. Росіяни у традиційній манері завдали удару з Бєлгорода. Ймовірно, били керованими зенітними ракетами типу С-300.

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Окупанти атакували Харківщину

О 23:08 Олег Синєгубов зазначив, що росіяни завдали два удари по Чугуєву. За його словами, попередньо, – пошкоджений заклад освіти. Що стосується постраждалих, то інформація уточнюється. Глава ОВА зазначив, що профільні служби продовжують оглядати місця влучання.

О 23:17 глава ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки по Чугуєву загинула цивільна жінка. Вона була оператором котельні. Ще одному постраждалому допомогу на місці надали медики.

Звернімо увагу, що Олег Синєгубов о 22:34 закликав мешканців області перебувати в укриттях, адже регіон був під атакою ворога.

Вже о 22:36 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий багатьом завдяки телеграм-каналу "Генерал Марсель", зазначив, що загроза минулася. Водночас попереджав, що загроза нового удару зберігається. Тому закликав не покидати укриттів доти, поки не буде відбою.

А о 23:00 "Генерал Марсель" написав, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Чугуєві. Він зазначив, що попередньо окупанти вдарили зенітними керованими ракетами типу С-300.