Повітряну тривогу на Сумщині оголосили о 20:43. Вже о 20:53 ЗМІ почали писати про те, що в регіоні чують вибухи. Відомо, що на той момент область була під загрозою атаки дронами-камікадзе, запущеними Росією пізно ввечері.

Читайте також Росія атакувала дронами та ракетами: 17 потерпілих у Харкові, в Одесі евакуювали 130 осіб

Росія атакує "Шахедами"

О 20:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БпЛА мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Сумської областей.

А вже о 21:03 звернулися до мешканців Сум. Їх закликали перебувати в укриттях, адже ворожий БпЛА літає у районі міста.

Станом на 21:10 повітряну тривогу оголосили для мешканців Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. Як зазначили у Повітряних силах, на Харківщині вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. У решті регіонів – загроза удару "Шахедами".

Зверніть увагу! Ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент. Також не забувайте, що загрожують не лише ракети та дрони, а й їхні збиті уламки. Відтак, важливо перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм може вберегти вам життя.

Цікаво, що станом на 21:13 повітряну тривогу також оголосили у російських Бєлгороді та Валуйках. Кажуть, там зберігається загроза ракетної небезпеки. Що не менш цікаво, губернатор Бєлгорода, який раніше хизувався, що росіяни – не пацюки, щоб сидіти по підвалах, вирішив цього разу збавити оберти. Він закликав людей залишатися вдома.

У ніч проти 17 січня ворог запустив 20 "Шахедів"