Повітряну тривогу на Сумщині оголосили о 20:43. Вже о 20:53 ЗМІ почали писати про те, що в регіоні чують вибухи. Відомо, що на той момент область була під загрозою атаки дронами-камікадзе, запущеними Росією пізно ввечері.
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Росія атакує "Шахедами"
О 20:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БпЛА мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Сумської областей.
А вже о 21:03 звернулися до мешканців Сум. Їх закликали перебувати в укриттях, адже ворожий БпЛА літає у районі міста.
Станом на 21:10 повітряну тривогу оголосили для мешканців Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей. Як зазначили у Повітряних силах, на Харківщині вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. У решті регіонів – загроза удару "Шахедами".
Цікаво, що станом на 21:13 повітряну тривогу також оголосили у російських Бєлгороді та Валуйках. Кажуть, там зберігається загроза ракетної небезпеки. Що не менш цікаво, губернатор Бєлгорода, який раніше хизувався, що росіяни – не пацюки, щоб сидіти по підвалах, вирішив цього разу збавити оберти. Він закликав людей залишатися вдома.
У ніч проти 17 січня ворог запустив 20 "Шахедів"
- Зауважимо, що у ніч проти 17 січня російські військові атакували Україну 20 дронами-камікадзе "Шахед". Їх запустили з району Приморсько-Ахтарська, що у Росії. Також з Бєлгородської області вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300.
- Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони вдалося знищити 19 дронів-камікадзе. Залучили до відбиття зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
- Відомо, що протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
- На жаль, не минулося без руйнувань та постраждалих внаслідок атаки "Шахедами". Росіяни навмисне спрямовують повітряні цілі над житловою забудовою, піддаючи ризику мирне населення.