Поздним вечером стало известно, что Харьковская область была под угрозой атаки со стороны врага. Россияне в традиционной манере нанесли удар из Белгорода. Вероятно, били управляемыми зенитными ракетами типа С-300.
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Оккупанты атаковали Харьковщину
В 23:08 Олег Синегубов отметил, что россияне нанесли два удара по Чугуеву. По его словам, предварительно, – повреждено заведение образования. Что касается пострадавших, информация уточняется. Глава ОВА отметил, что профильные службы продолжают осматривать места попадания.
В 23:17 глава ОВА отметил, что в результате российской атаки по Чугуеву погибла гражданская женщина. Она была оператором котельной. Еще одному пострадавшему помощь на месте оказали медики.
Обратим внимание, что Олег Синегубов в 22.34 призвал жителей области находиться в укрытиях, ведь регион был под атакой врага.
Уже в 22:36 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный многим благодаря телеграм-каналу "Генерал Марсель", отметил, что угроза прошла. В то же время, предупреждал, что угроза нового удара сохраняется. Поэтому призвал не покидать укрытий до тех пор, пока не будет отбоя.
А в 23:00 "Генерал Марсель" написал, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Чугуеве. Он отметил, что предварительно оккупанты ударили зенитными управляемыми ракетами типа С-300.
Украина под атакой "Шахедов"
- Обратим внимание, что вечером 17 января российские военные также атаковали нашу страну дронами-камикадзе по разным направлениям.
- Так, в Сумской ОВА отметили, что за вечер сбили 4 "Шахеда". Сообщили, что в результате падения обломков дрона-камикадзе разрушениям подверглась кровля технического помещения. Также загорелись два грузовика.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что в Павлоградском районе уничтожили 4 "Шахеда". Он выразил благодарность ВзК Восток за результативную работу.
- Поздно вечером стало известно, что в Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы. Об этом рассказал начальник ГВА Иван Кухта. Он призвал жителей держаться подальше от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен.