Вечером 17 января в Днепропетровской области прогремели взрывы. В местной ОВА заявили о блестящем результате защитников украинского неба.

Обратите внимание Оккупанты нанесли 2 удара по Харьковщине: погибла женщина, повреждено заведение образования

Герои сбили 4 вражеских "Шахеда".

Минус 4 "Шахеды" в Павлоградском районе,

– говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали Харьковщину

Российские оккупанты 17 января в очередной раз атаковали Харьковскую область. Враг ударил по селу Малый Бурлук. Оккупанты убили 61-летнюю женщину. Владимир Зеленский во время обращения выразил соболезнования родным.

Кроме того, захватчики тяжело ранили двоих детей.

10-летний мальчик находится в больнице, в результате полученной травмы ампутирована конечность. Пострадавшая девочка 14 лет получила осколочные ранения,

– говорится в сообщении.

Также звуки взрывов слышали в Сумах. Впоследствии стало известно о работе защитников украинского неба.

Кроме того, украинцев предупредили о высоком уровне ракетной угрозы. Оккупанты воспользовались штормом. Захватчики вывели в Черное море два ракетоносителя. Украинцев просят оперативно реагировать на тревоги. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.