Ввечері 17 січня російські військові запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Вже після півночі стало відомо, що частина "Шахедів" долетіла до Хмельницької області. Мешканців регіону попереджали про загрозу, а згодом надійшли повідомлення про вибухи.

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На Хмельниччині збивали "Шахеди"

Міський голова Хмельницького о 00:11 попередив про повітряну тривогу у регіоні. А вже о 01:21 сповістив про відбій, а також роботу ППО

Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій!

– зазначив Олександр Симчишин.

Звернімо увагу, що о 00:35 перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попереджав мешканців регіону. Він зазначив, що у повітряному просторі області – дрони-камікадзе "Шахед". Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.

Дронами та ракетами атакували інші регіони