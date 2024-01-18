Ввечері 17 січня російські військові запустили кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Вже після півночі стало відомо, що частина "Шахедів" долетіла до Хмельницької області. Мешканців регіону попереджали про загрозу, а згодом надійшли повідомлення про вибухи.
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На Хмельниччині збивали "Шахеди"
Міський голова Хмельницького о 00:11 попередив про повітряну тривогу у регіоні. А вже о 01:21 сповістив про відбій, а також роботу ППО
Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за роботу! Тримаймо стрій!
– зазначив Олександр Симчишин.
Звернімо увагу, що о 00:35 перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін попереджав мешканців регіону. Він зазначив, що у повітряному просторі області – дрони-камікадзе "Шахед". Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.
Дронами та ракетами атакували інші регіони
- Ввечері 17 січня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Їх ворог запустив з різних напрямків.
- Так, за вечір на Сумщині вдалося збити 4 "Шахеди". Про це розповіли у Сумській ОВА. Водночас зазначили, що внаслідок падіння уламків дрона-камікадзе покрівля технічного приміщення зазнала руйнувань. Також загорілися дві вантажівки.
- Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що ще 4 "Шахеди" знищили у Павлоградському районі. Він подякував ПвК Схід за роботу по дронах-камікадзе.
- Згодом стало відомо, що вибухи пролунали у Снігурівці, що на Миколаївщині. Про це розповів начальник МВА Іван Кухта. Відтак, він прохав мешканців залишатися в укриттях, або бодай якомога далі триматися від вікон чи дотримуватися правила двох стін.
- Також ввечері росіяни атакували Чугуїв, що на Харківщині, ракетами типу С-300. Відомо, що пошкоджений заклад освіти. Також внаслідок обстрілу загинула цивільна жінка, котра була оператором котельні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці.