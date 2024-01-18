Окрім того, Росія вдарила по Україні ракетами з Бєлгородської області. Цю зброю ворог скерував по Харківській області.

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Які наслідки нічної атаки росіян по Україні

Росія вночі проти 18 січня 2024 року атакувала Україну:

33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії;

двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Основні напрямки удару – південь та північ. Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА,

– розповіли військові.

Вони також зазначили, що декілька ворожих дронів не досягли своїх цілей.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що дрони збивали:

зенітні ракетні підрозділи,

мобільні вогневі групи,

засоби РЕБ.

Відомо, що наші військові збили ворожі безпілотники у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.



Які наслідки атаки дронами

Що відбувалось в Україні вночі