У Генштабі повідомили, що під час нічної атаки сили ППО збили більш ніж половину ворожих дронів.

Дивіться також Окупанти вкотре запускали "Шахеди": у низці регіонів була повітряна тривога

Скільки дронів вдалося збити

Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами" в Україні почали оголошувати ще о 20:30 19 січня. Натомість відбій по всій території України прозвучав аж о 02:38.

Згідно з даними Генштабу, вночі російські окупанти застосували 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили та Засоби протиповітряної оборони України знищено 4 ворожих БпЛА.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні захисники збили 2 "Шахеди" – по одному в Одеській та Миколаївській областях.

Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону,

– сказала вона.

Гуменюк уточнила, що цієї ночі "Шахеди" спершу летіли з півдня на північ, а звідти брали курс на захід.

Відомо, що дрони курсували центральною Україною, де також працювала ППО. "Шахеди" знову намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Однак більш детальну інформацію згодом повідомлять у Повітряних Силах та місцевих ОВА.

Обстріли в інших регіонах