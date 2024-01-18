В эфире телемарафона начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что активизация использования БПЛА может свидетельствовать о нескольких проблемах врага, передает 24 Канал. Одна из них касается недостатка артиллерии.

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Атакуют "Шахедами" вдоль линии фронта

Прежде Наталья Гуменюк отметила, что активность боевых действий российские захватчики не снижают. В то же время добавила, что наши военные отвечают максимально адекватно и пытаются держать максимальный огневой контроль над теми направлениями, где оккупанты пытаются восстановить свои позиции после понесенных ими потерь.

Она добавила, что минувшие боевые сутки боевая работа наших военных была достаточно мощной. Также появилась возможность разведывать данные, которые не удалось подтвердить за прошедшие дни.

Потому видим сейчас лучше. Но и видим, что враг пытается активизировать, в частности, использование БПЛА. Кроме того, что этой ночью довольно нетипично вдоль линии фронта использовал враг "Шахеды" как дальнобойное оружие, но все же применил их непосредственно по Херсонщине, к примеру,

– отметила Наталья Гуменюк.

Она очертила причины, по которым по прифронтовой территории враг бьет "Шахедами". По ее словам, это может свидетельствовать о:

определенной нехватке артиллерии и попытке таким образом ее компенсировать;

или же оккупанты пытаются заменить тактическую авиацию, "которая значительно потеряла свою активность после урока от наших воинов ПВО, когда они сбивали вражеские самолеты".

Наталья Гуменюк уточнила, что россияне в Херсонской области били по гражданским. По ее словам, было попадание в жилищный сектор в самом областном центре. Также фиксировали попадание в аграрное предприятие.

Обратим внимание, что в ночь на 18 января российские военные запустили сразу 33 "Шахеда" из района Приморско-Ахтарска и Курской области. Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины удалось уничтожить 22 ударных БПЛА. Известно, что еще несколько дронов-камикадзе своих целей не достигли.