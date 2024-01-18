В ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що активізація використання БпЛА може свідчити про кілька проблем ворога, передає 24 Канал. Одна з них стосується нестачі артилерії.

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Атакують "Шахедами" уздовж лінії фронту

Передовсім Наталія Гуменюк зауважила, що активність бойових дій російські загарбники не знижують. Водночас додала, що наші військові відповідають максимально адекватно та намагаються тримати максимальний вогневий контроль над тими напрямками, де окупанти пробують відновити свої позиції після втрат, яких вони зазнали.

Вона додала, що минулої бойової доби бойова робота наших військових була досить потужною. Також з'явилася можливість розвідувати дані, які не вдалося підтвердити за минулі дні.

Тому бачимо зараз краще. Але і бачимо те, що ворог намагається активізувати, зокрема, використання БпЛА. Крім того, що цієї ночі досить нетипово вздовж лінії фронту використовував ворог "Шахеди", як далекобійну зброю, але все ж таки застосував їх безпосередньо по Херсонщині, до прикладу,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Вона окреслила причини, через які по прифронтовій території ворог б'є "Шахедами". За її словами, це може свідчити про:

певну нестачу артилерії та намагання в такий спосіб її компенсувати;

або ж окупанти намагаються замінити тактичну авіацію, "яка значно втратила свою активність після уроку від наших воїнів ППО, коли вони позбивали ворожі літаки".

Наталія Гуменюк уточнила, що росіяни на Херсонщині били по цивільних. За її словами, було влучання у житловий сектор у самому обласному центру. Також фіксували влучання в аграрне підприємство.

Звернімо увагу, що в ніч проти 18 січня російські військові запустили відразу 33 "Шахеди" з району Приморсько-Ахтарська та Курської області. Силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України вдалося знищити 22 ударні БпЛА. Відомо, що ще декілька дронів-камікадзе своїх цілей не досягли.