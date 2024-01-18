Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що дії окупантів показують, що для них нині є пріоритетним.

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Куди росіяни б'ють "Шахедами"

Гуменюк зазначила, що основною тактикою Росії залишається розосередження зусиль нашої протиповітряної оборони. Противник намагається запускати "Шахеди" одразу з кількох напрямків, застосовує складне маневрування, зокрема, використовує особливості ландшафту і висоти, щоб зрозуміти, де саме дрони максимально непомітні.

За її словами, в ніч на 18 січня окупанти вдалися до класики, відправляючи дрони зі східного узбережжя Азовського моря, прокладаючи маршрут переважно тимчасово окупованою територією.

Але також однією з таких новацій є, що вони намагаються застосовувати дрони вже по прифронтових територіях,

– зауважила очільниця пресцентру Сил оборони Півдня.

Вочевидь, вважає вона, такі дії російських загарбників свідчать про їхню пріоритетність. Вони намагаються нищити логістику прифронтових регіонів, аби максимально ускладнити їм життя.

Очільниця пресцентру Сил оборони Півдня розповіла, що під час цієї нічної атаки була помітна активність ворожих дронів на Херсонщині. Окупанти поцілили в житлові квартали Херсона, в агропідприємство на Береславщині. Агропідприємства досі залишаються однією з пріоритетних цілей ворога, який намагаються вибити нас з можливості брати участь в світовій продовольчій програмі.

Також була потужна робота зі знищення дронів на Миколаївщині, там знешкодили 8 "Шахедів". Однак деякі уламки завдали шкодити ще одному агропідприємству, побили ангар для збереження збіжжя. На Херсонщині вдалося впіймати лише один ворожий дрон.