Гібридні системи ППО під назвою FrankenSAM – це схрещення систем радянського виробництва із американськими ракетами. Про в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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"Шахед" – не проста ціль
За словами Ігната, проєкт зі створення FrankenSAM започаткований вже давно. Ці системи пройшли випробування.
Речник Повітряних сил уточнив, що "Шахед" – це не проста ціль, хоча й його вдалося збити на невеликій відстані.
Загалом у FrankenSAM – невеликий радіус ураження. Втім, навіть до 15 кілометрів – це таки пристойна відстань.
Це більше, ніж можуть дозволити собі зенітні гармати, такі як "гепарди"
– підкреслив Ігнат.
Військовий зауважив, що чим більше в України буде таких систем, тим більше об'єктів вони зможуть прикривати поряд із "гепардами", поряд із зенітно-гарматними системами та мобільно-вогневими групами, які стають дедалі ефективнішими саме у збитті "Шахедів".
Наразі публічно відомо лише про три системи проєкту FrankenSAM: з ракетами AIM-9M на невідомій пусковій, з ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а також ракети та пускові Patriot з українською РЛС.
Як повідомив міністр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, в Україні розгорнули вже 5 саморобних ППО.
У Приазов'ї Повітряні сили збили літак А-50 та підбили Іл-22
- Пізно увечері 14 січня українські сили вполювали "велику рибу" над Азовським морем. Майже одночасно нашим захисникам вдалося збити російський літак А-50, а також пошкодити Іл-22.
- Відомо, що А-50 "пішов" годувати риб. А ось Іл-22 таки зміг здійснити аварійну посадку в Анапі. Пілот повітряного командного пункту просив також про медиків та пожежу машину. Ймовірно, серед екіпажу судна були поранені, а, може, навіть і загиблі.
- Самі окупанти відмовилися визнавати успіх української сторони. Тому пропагандисти вигадали, що літак А-50 випадково збила російська ППО. Вони стверджують, що внаслідок збиття могли загинути 11 – 12 пілотів.