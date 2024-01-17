Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін під час брифінгу в Давосі повідомив, що 17 січня Україна вперше використала одну з саморобних систем ППО. Її дебют виявився успішним.

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Україна збила "Шахед" саморобною ППО

Олександр Камишін розповів, що повна розробка власної системи протиповітряної оборони триватиме не один рік, тож Україна вирішила зробити саморобну ППО. Наприклад, взяти радянські компоненти й застосували до них західні ракети та навпаки.

Він повідомив, що вночі 17 січня під час російської атаки така саморобна українська ППО змогла збити іранський "Шахед" на відстані 9 кілометрів.

Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішно. Ми за 9 кілометрів збили "Шахед" й це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 таких проєктів у цьому портфелі й дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви,

– сказав голова Мінстратегпрому.