Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Там уночі пролунали потужні вибухи.
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Скільки "Шахедів" збили
У ніч на 17 січня 2024 року російські військові завдали удару 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Окупанти запустили дрони з району Приморсько-Ахтарська.
Силами та засобами ППО збито 19 "Шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Як додали у Повітряних силах, ППО працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Зокрема 11 дронів українські захисники збили в Одеській області – майже всі уламки упали в Чорне море, однак деякі завдали руйнувань у місті. Також сили та засоби ППО збили по одному "Шахеду" в Миколаївській та Кіровоградській областях. Ще 3 БпЛА збили над Дніпропетровщиною.
Результат роботи ППО у ніч проти 17 січня / Інфографіка Повітряних сил
Окрім того, окупанти вночі також атакували Харківщину. Ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.
Ворог завдав ракетних ударів по Харкову
- Увечері 16 січня Росія завдала ракетного удару по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи.
- Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. Під час удару приватна клініка не працювала.
- Також під ударом опинилися житлові будинки. Зокрема пошкоджені фасади дво- і триповерхових будинків, а також будівля комунального закладу.
- На місці ударів виникли загоряння. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно приборкали.
- Наразі відомо про 17 постраждалих внаслідок ракетного удару. Як повідомив Олег Синєгубов, у важкому стані 2 жінки, 12 людей також госпіталізовані, перебувають у лікувальній установі в середньому та легкому станах. Три людини від госпіталізації відмовилися, їм була надана медична допомога на місці.