Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Там ночью раздались мощные взрывы.

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Сколько "Шахедов" сбили

В ночь на 17 января 2024 года российские военные нанесли удар 20 ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Оккупанты запустили дроны из района Приморско-Ахтарска.

Силами и средствами ПВО сбиты 19 "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Как добавили в Воздушных силах, ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

В частности, 11 дронов украинские защитники сбили в Одесской области – почти все обломки упали в Черное море, однако некоторые нанесли разрушения в городе. Также силы и средства ПВО сбили по одному "Шахеду" в Николаевской и Кировоградской областях. Еще 3 БПЛА сбили над Днепропетровщиной.



Результат работы ПВО в ночь на 17 января / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, оккупанты ночью также атаковали Харьковщину. Враг ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.

Враг нанес ракетные удары по Харькову