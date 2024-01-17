Гибридные системы ПВО под названием FrankenSAM – это скрещивание систем советского производства с американскими ракетами. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.
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"Шахед" – непростая цель
По словам Игната, проект по созданию FrankenSAM начат уже давно. Эти системы прошли испытания.
Спикер Воздушных сил уточнил, что "Шахед" – это непростая цель, хотя и его удалось сбить на небольшом расстоянии.
В целом у FrankenSAM – небольшой радиус поражения. Впрочем, даже до 15 километров – это приличное расстояние.
Это больше, чем могут позволить себе зенитные пушки, такие как "гепарды",
– подчеркнул Игнат.
Военный отметил, что чем больше у Украины будет таких систем, тем больше объектов они смогут прикрывать рядом с "гепардами", рядом с зенитно-пушечными системами и мобильно-огневыми группами, которые становятся все эффективнее именно в сбыте "Шахедов".
Пока публично известно лишь о трех системах проекта FrankenSAM: с ракетами AIM-9M на неизвестной пусковой, с ракетами AIM-7/RIM-7 на ЗРК "Бук", а также ракетах и пусковых Patriot с украинской РЛС.
Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, в Украине развернули уже 5 самодельных ПВО.
В Приазовье Воздушные силы сбили самолет А-50 и подвели Ил-22
- Поздним вечером 14 января украинские силы поймали "большую рыбу" над Азовским морем. Почти одновременно нашим защитникам удалось сбить российский самолет А-50 и повредить Ил-22.
- Известно, что А-50 "ушел" кормить рыб. А вот Ил-22 таки смог совершить аварийную посадку в Анапе. Пилот воздушного командного пункта просил также о медиках и пожаре машины. Вероятно, среди экипажа судна были ранены, а может даже и погибшие.
- Сами оккупанты отказались признавать успех украинской стороны. Поэтому пропагандисты придумали, что самолет А-50 случайно сбила российская ПВО. Они утверждают, что в результате сбития могли погибнуть 11 – 12 пилотов.