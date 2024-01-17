Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, отметив, что уничтожение А-50 – действительно выдающееся событие. Этот самолет – система, которая помогала обнаруживать и управлять всем, что есть в воздушном пространстве. Речь идет о наведении самолетов, наведении ракет, а в некоторых случаях – даже наведении беспилотников.

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Напряженная ситуация для России

Как подчеркнул Криволап, в целом А-50 начали разрабатывать еще в 1970-х годах. Более-менее довели до ума его в 1994 году. Со временем возникла необходимость модернизации. Поэтому Россия начала этот процесс в 2011 году.

Сделали они А-50У. Там даже появился туалет. Раньше его не было. Всё оборудование устанавливал концерн Vega. Он полностью зависит от зарубежных запчастей. Поэтому сейчас восстановить такие самолеты невозможно,

– сказал Криволап.

По состоянию на начало полномасштабной войны у России было 10 таких самолетов. С той поры один удалось повредить, а другой – уничтожить. Теперь у них всего 8 единиц.

Это достаточно напряженная ситуация для России. Потому что его создавали, чтобы закрыть дыры в радиолокационном обнаружении в России. Это и Арктика, и страны Балтии, и Сахалин. Такой самолет нужен всюду, где сложно поставить стационарную РЛС. А даже если есть стационарная, то все равно важно подниматься в воздух. Там пытались создать новый комплекс радиолокационной разведки. Но не вышло. Одна из причин – невозможность создать самолет Ил-70 на базе Ил-76,

– сказал Криволап.

Уничтожение А-50: коротко