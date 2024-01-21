Безпілотники атакували військове підприємство у Тульській області. Джерела Суспільного в українських спецслужбах підтвердили "приліт" БпЛа по заводу, а також вибухи в Орлі та Смоленську.
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Куди вдарили дрони
Вночі у Росії лунали вибухи у кількох містах. Зранку вороже міноборони повідомило, що країна –агресорка зазнала атаки безпілотників. "Пе-ве-о" змогла збити чотири дрони над Смоленською областю. Водночас відомство ні словом не обмовилося про те, що трапилося у Тулі.
Про те, що у Тульській області відбувається щось гучне та яскраве, стало відомо українцям ще вчора незадовго до півночі.
У мережі почали з'являтися відео, на яких чути вибухи і видно велетенські спалахи. Пізніше російські пабліки почали писати, що удар прийшовся по підприємству "Щегловський вал".
Джерела "РБК-Україна" зазначили, що це булаа планова робота ГУР.
Що відомо про "Щегловський вал"
Завод, куди прилетіло, є військовим підприємством. Тут виготовляють зенітно-ракетні комплекси такі як "Панцир-С" і "Панцир-С1".
Крім того, на цьому об'єкті проходить модернізацію бронетехніка.
Де розташований завод "Щегловський вал": дивіться на карті