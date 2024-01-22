Такое заявление глава Главного управления разведки МО сделал в интервью. Он отметил, что Украина будет делать дальше то, что делает сейчас.

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Удары внутри России не остановятся

Как отмечают журналисты, на этой неделе украинские беспилотники долетели к Санкт-Петербургу и нанесли удар по нефтяному терминалу. А еще атаковали пороховой завод и нефтебазу в Брянской области на севере от границы с Украиной.

В издании обратили внимание, что такая тактика нашего государства порой раздражает западных поклонников. У некоторых существует страх, что Кремль может жестко ответить, нанеся ядерный удар.

В то же время, пишут журналисты, Кирилла Буданова эти опасения не волнуют. Он пообещал, что Украина продолжит выполнять свою работу в глубине России, чтобы саботировать военную машину Владимира Путина.

Мы не предполагаем каких-либо кардинальных изменений в ближайшем будущем. Все, что мы делали, мы будем делать и дальше,

– подчеркнул Буданов.

Каким будет 2024 год для Украины

Кирилл Буданов в том же интервью отметил, что 2024 год будет годом испытаний для нашего государства. Он, анализируя события в прошлом году, отметил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться.

Сказать, что все хорошо – неправда. Сказать, что есть катастрофа – тоже неправда,

– прокомментировал контрнаступление ВСУ глава ГУР МО.

Делать прогнозы по поводу ситуации на фронте в 2024 году Кирилл Буданов отказался. Он только выразил надежду, что успех нашего государства в этом году будет больше, чем у оккупантов.

Также глава украинской разведки отметил, что наши военные смогут умерить российских захватчиков. Ведь наше государство за это время доказало, что "вся легенда о могуществе России – это мыльный пузырь".

Кирилл Буданов подчеркнул, что не ошибся со своими прогнозами, касающимися украинских военных в Крыму в 2023 году. Он подчеркнул, что наши защитники были в этом году на оккупированном полуострове.

Хотя первоначальные планы предполагали несколько иное, мы выполнили свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым,

– подчеркнул он.

В издании отмечают, что глава украинской разведки имел в виду спецназовцев ведомства. Они проводили рейды на российские базы в Крыму.