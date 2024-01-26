Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону навів як приклад ворожі дрони оперативно-тактичного рівня. За його словами, російські безпілотники постійно висять у руслі Дніпра на лінії фронту, передає 24 Канал.

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Як Росія отримує дані

Ігнат пояснив, що окупанти також проводять зйомку з супутників, відправляють вздовж кордонів літаки Су-24МР тощо. Ще загарбники використовують А-50 для радіолокаційної розвідки, які як правило летять у супроводі Іл-22.

До слова, Сили оборони збили один з літаків А-50, а також підбили Іл-22. Глава ГУР МО Кирило Буданов після цього заявив, що у Росії залишилося не так багато справних А-50. У хорошому стані перебувають лише 8 з них.

У ворога є інформації достатньо, на жаль. Але ми маємо зробити все для того, щоб мінімізувати її як військові,

– зауважив Ігнат.

Він додав, що цивільні українці теж мають мінімізувати її, не виставляючи зайву інформацію у своїх соцмережах.

Генштаб наводив статистику