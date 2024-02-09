Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають 393 290 особового складу. Варто додати, що ці дані є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

До теми На Авдіївському напрямку Сили оборони спалили ворожий "Алігатор" разом з екіпажем

Скільки техніки знищили за добу

Особового складу – близько 393 290 (+910),

танків – 6385 (+2),

бойових броньованих машин – 11921 (+22),

артилерійських систем – 9435 (+24),

РСЗВ – 981 (+1),

засобів ППО – 666 (+0),

літаків – 332 (+0),

гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилатих ракет – 1881 (+1),

кораблів /катерів – 24 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38),

спеціальної техніки – 1509 (+4).