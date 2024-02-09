Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягають 393 290 особового складу. Варто додати, що ці дані є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Скільки техніки знищили за добу

  • Особового складу – близько 393 290 (+910),
  • танків – 6385 (+2),
  • бойових броньованих машин – 11921 (+22),
  • артилерійських систем – 9435 (+24),
  • РСЗВ – 981 (+1),
  • засобів ППО – 666 (+0),
  • літаків – 332 (+0),
  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
  • крилатих ракет – 1881 (+1),
  • кораблів /катерів – 24 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38),
  • спеціальної техніки – 1509 (+4).

Втрати ворогаВтрати Росії на ранок 9 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ