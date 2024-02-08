Успішну спецоперацію під кодовою назвою "Говерла" підрозділи ССО провели на одному з операційних напрямків. Вона була особливо складною, адже опорний пункт ворога знаходився на панівній висоті.

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Деталі спецоперації "Говерла"

Підрозділи Сил оборони протягом кількох місяців не могли захопити опорний пункт ворога, тому ССО спланували ефективну спецоперацію "Говерла", метою якої було захопити російські позиції на панівній висоті.

Коли бійці все ретельно спланували та підготувалися, то почали проведення операції. Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій.

Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони,

– повідомили у ССО.

Кадри надскладної спецоперації спецпризначенці ССО опублікували у мережі. До слова, на них видно, що їх вдалося захопити у полон окупанта. Коли ССО поцікавилися у нього, чому він з в'язниці відправився на війну проти України, то росіянин не вигадав кращого виправдання, як заявити, що "хотів свободи". Мовляв, він хотів втекти у Польщу, бо буцімто його сім'я родом звідти. Таке недолуге виправдання вразило абсурдністю бійців ССО.

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ССО знищили важливий об'єкт у Чорному морі

Сили спеціальних операцій завдали суттєвих втрат окупантам. Так, 6 лютого стало відомо про проведення надскладної спецоперації у Чорному морі під кодовою назвою "Цитадель".

Так, оператори 73-го морського центру виявили одну з незаконно захоплених видобувних платформ, яку ворог використовував для підсилення роботи БпЛА типу "Мохаджер-6". Зокрема, росіяни встановили на платформі обладнання, яке збільшує дальність та радіус роботи дрона. До слова, саме "Мохаджер-6" окупанти використовують для ведення розвідки, аби потім завдавати ударів "Шахедами". Окрім того, також було виявлено радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

Коли спецпризначенці ССО виявили об'єкт, то почали планувати операцію. Вона була надскладною, адже проводилася біля узбережжя Криму, де ворог постійно патрулює авіацією та флотом. Однак ССО змогли на човнах підійти впритул до платформи, зачистити її та замінувати. Коли бійці відійшли на безпечну відстань, то об'єкт підірвали.

Варто зазначити, що під час спецоперації "Цитадель" вдалося захопити важливе обладнання ворога. Окрім того, знищення платформи забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.