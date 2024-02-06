Мовиться, що операцію здійснили оператори 73-го морського центру ССО.

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Що відомо про проведення операції

Група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів у ніч проти 6 лютого.

Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту Росії. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано,

– розповіли у Силах спеціальних операцій.

Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.

Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.

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Чому цей об'єкт є важливим для Росії

За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". Окупанти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.

Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого завдавання ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" по об’єктах критичної інфраструктури півдня України,

– йдеться в повідомленні.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів – 24 Канал) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.