Мовиться, що операцію здійснили оператори 73-го морського центру ССО.
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Що відомо про проведення операції
Група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів у ніч проти 6 лютого.
Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту Росії. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано,
– розповіли у Силах спеціальних операцій.
Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.
Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.
Сили спеціальних операцій підірвали російський об'єкт: дивіться відео
Чому цей об'єкт є важливим для Росії
За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". Окупанти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.
Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого завдавання ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" по об’єктах критичної інфраструктури півдня України,
– йдеться в повідомленні.
Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів – 24 Канал) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.