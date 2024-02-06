Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" 3 ОШБр Микола Волохов, зауваживши, що навіть за активної оборони українським воїнам іноді вдається просуватися на кількасот метрів вперед.
Дивіться також Ситуація відрізняється: військовослужбовець порівняв бої за Авдіївку та Бахмут
"У нас непогано виходить реалізовувати засоби FPV. Все в радіусі 20 – 30 кілометрів горить. По піхоті завдаємо удару. Важко, бо опади. Важко, бо псуються дороги. Стає складніше добратися до позицій", – зазначив військовий.
Через погодні умови інколи взагалі неможливо виїхати та заїхати на позиції колісною технікою, тому доводиться застосовувати гусеничну. Бійцям більше подобається пересуватися неброньованою технікою – вона менш пріоритетна для знищення ворогом.
Як відбувається оборона
Микола Волохов наголосив, що закінчилися часи, коли можна було перечекати в умовній фортеці поки противник стомиться, бо атакувати складно. Зараз же – будь-яка оборона є активною. Наші військові сповідують таку тактику: знищувати ворога раніше, ніж він знищить тебе; тримати позиції росіян у постійній напрузі й не давати можливості створювати плацдарми.
Іноді буває, що застосовуючи заходи активної оборони, ти досягаєш успіху. І тут виявляється, що вже захопив певні позиції та рухаєшся вперед, хоча нібито оборонялися. Часто в нас таке було у 3 ОШБр, особливо 1 механізований батальйон цим славився. Так оборонялися, що навіть просунулися на 500 метрів вперед,
– підкреслив командир підрозділу аеророзвідки "TERRA".
Чи адаптуються росіяни
Командир 3 ОШБр розповів, що російські військові швидко адаптуються до нових умов. Якби ворог був кволим та слабким, українські захисники давно б перемогли. Україна воює з сильним противником, за яким стоїть потужна економіка, велика кількість населення та чимало ресурсів.
"Якби вони не адаптувалися, ми б вже давно були на кордоні. Вони адаптуються до нас, ми адаптуємося до них. Це постійні перегони. Поки що у нас вдається триматися. Важко сказати, наскільки ми попереду, але, я вважаю, що ми попереду. Бо якби ми не переважали бодай в чомусь, то вже давно б програли. Є мотиваційні, тактичні та оперативні речі, в яких ми переважаємо. Сподіваюся, що так буде і надалі", – резюмував Микола Волохов.
Бої на Бахмутському напрямку
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак ворога поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
- Російські окупанти постійно отримують підкріплення зброєю та живою силою. Проте Сили оборони вміло стримують ворога та навіть вдається відвоювати раніше втрачені позиції. Інститут вивчення війни підтверджує успіх українських військових, яким вдалося просунутися на Бахмутському напрямку.
- Росіяни намагаються протиснутися на деяких ділянках: поблизу Білогорівки, Спірного, Залізнянського, Богданівки та Кліщіївських висот. Переважно штурми окупантів відбуваються без підтримки бронетехніки. Багато броні противника не встигає доїхати до лінії фронту, бо по ній працює артилерія та FPV-дрони.