Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу аеророзвідки "TERRA" 3 ОШБр Микола Волохов, зауваживши, що навіть за активної оборони українським воїнам іноді вдається просуватися на кількасот метрів вперед.

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"У нас непогано виходить реалізовувати засоби FPV. Все в радіусі 20 – 30 кілометрів горить. По піхоті завдаємо удару. Важко, бо опади. Важко, бо псуються дороги. Стає складніше добратися до позицій", – зазначив військовий.

Через погодні умови інколи взагалі неможливо виїхати та заїхати на позиції колісною технікою, тому доводиться застосовувати гусеничну. Бійцям більше подобається пересуватися неброньованою технікою – вона менш пріоритетна для знищення ворогом.

Як відбувається оборона

Микола Волохов наголосив, що закінчилися часи, коли можна було перечекати в умовній фортеці поки противник стомиться, бо атакувати складно. Зараз же – будь-яка оборона є активною. Наші військові сповідують таку тактику: знищувати ворога раніше, ніж він знищить тебе; тримати позиції росіян у постійній напрузі й не давати можливості створювати плацдарми.

Іноді буває, що застосовуючи заходи активної оборони, ти досягаєш успіху. І тут виявляється, що вже захопив певні позиції та рухаєшся вперед, хоча нібито оборонялися. Часто в нас таке було у 3 ОШБр, особливо 1 механізований батальйон цим славився. Так оборонялися, що навіть просунулися на 500 метрів вперед,

– підкреслив командир підрозділу аеророзвідки "TERRA".

Чи адаптуються росіяни

Командир 3 ОШБр розповів, що російські військові швидко адаптуються до нових умов. Якби ворог був кволим та слабким, українські захисники давно б перемогли. Україна воює з сильним противником, за яким стоїть потужна економіка, велика кількість населення та чимало ресурсів.

"Якби вони не адаптувалися, ми б вже давно були на кордоні. Вони адаптуються до нас, ми адаптуємося до них. Це постійні перегони. Поки що у нас вдається триматися. Важко сказати, наскільки ми попереду, але, я вважаю, що ми попереду. Бо якби ми не переважали бодай в чомусь, то вже давно б програли. Є мотиваційні, тактичні та оперативні речі, в яких ми переважаємо. Сподіваюся, що так буде і надалі", – резюмував Микола Волохов.

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