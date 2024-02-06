Як інформують в командуванні Збройних Сил 6 лютого, це уже сімсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Водночас в цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.

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Обстріли не припиняються

Важливо насамперед, що протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах:

7 ракетних ударів;

35 авіаційних ударів;

90 обстрілів з РСЗВ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,

– пишуть у Генштабі.

Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" – без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, аби не допустити перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" інформує, що наші захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області. Там противник намагався прорвати оборону.

Лінія фронту на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

Бахмутський напрямок. Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський напрямок. Це – зона відповідальності ОСУВ "Таврія". Захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Було відбито 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Російські окупанти сунуть на Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

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Шахтарський напрямок. Ворог наступальних чи штурмових дій не здійснював.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили 2 атаки в районі Роботиного, що в Запорізькій області.

Що відбувається в районі Роботиного на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" інформує, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Втрати окупантів