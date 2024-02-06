Як інформують в командуванні Збройних Сил 6 лютого, це уже сімсот тринадцята доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Водночас в цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.

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Обстріли не припиняються

Важливо насамперед, що протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали по позиціях наших військ та населених пунктах:

  • 7 ракетних ударів;
  • 35 авіаційних ударів;
  • 90 обстрілів з РСЗВ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,
– пишуть у Генштабі.

Ситуація по напрямках

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Втрати окупантів

  • Як констатують в Генеральному штабі, активними діями ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують його вздовж всієї лінії фронту.
  • Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.
  • Крім того, відомо, що за минулу добу було ліквідовано 1 020 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 390 580 бійців ворожого війська, що є неймовірним результатом.