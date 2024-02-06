Как информируют в командовании Вооруженных Сил 6 февраля, это уже семьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время в этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий.

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Обстрелы не прекращаются

Важно прежде всего, что за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. В общем оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам:

  • 7 ракетных ударов;
  • 35 авиационных ударов;
  • 90 обстрелов из РСЗО.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура,
– пишут в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Линия фронта на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

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Потери оккупантов

  • Как констатируют в Генеральном штабе, активными действиями ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта.
  • За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления и 3 складах боеприпасов противника.
  • Кроме того, известно, что за минувшие сутки было ликвидировано 1 020 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения – 390 580 бойцов вражеского войска, что является невероятным результатом.