Что происходит на фронте 6 февраля / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов – их личный состав и технику. Захватчики, нарушая законы войны, обстреливают гражданское население и наступают, несмотря на огромные потери.
Как информируют в командовании Вооруженных Сил 6 февраля, это уже семьсот тринадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В то же время в этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий.
Важно прежде всего, что за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. В общем оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам:
7 ракетных ударов;
35 авиационных ударов;
90 обстрелов из РСЗО.
Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура, – пишут в Генштабе.
Ситуация по направлениям
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