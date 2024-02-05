Однако успех на Авдеевском направлении, несмотря на огромные потери, имеет важное значение для российской пропаганды. Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что захват города имеет прежде всего политическую подоплеку.

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Для пафосной картинки

Оккупанты рассказывали, что якобы из Авдеевки украинские военные обстреляли базар в Донецке. Поэтому российские захватчики придумали еще одну цель захвата города, мол, чтобы не дать возможности ВСУ обстреливать соседние города – "дамбить Бамбас".

Важно! Россияне 21 января совершили очередной террористический акт – нанесли удар по местному рынку в Кировском районе Донецка. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации.

Майор запаса ВСУ напомнил, что сначала россияне хотели захватить Авдеевку до пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря, потом до 1 января, а сейчас до начала марта, ведь 15 – 17 марта в России будут проходить перевыборы Путина.

Захват Авдеевки – это будет тактический успех россиян, но не стратегический. Ведь существенно на всей линии фронта от Купянска до Угледара ситуация не изменится,

– сказал Гетьман.

По его словам, для достижения незначительного тактического успеха Кремль бросил больше живой силы, чем Советский Союз потерял во время войны в Афганистане.

За 10 лет войны СССР потерял 14,5 тысячи человек, а под Авдеевкой с 10 октября 2023 года по сегодня россияне потеряли уже больше людей, чем за все 10 лет войны в Афганистане. Поэтому назвать это военным решением крайне трудно, ведь в этом городе нет чего-то сверхважного, чтобы захватывать его такой ценой.

"Никакие возможности там не открываются. Это будет как с Бахмутом. Они там и станут, но будут очень пафосно рассказывать по своим пропагандистским каналам. Это и есть основная причина, почему оккупанты это делают", – добавил ветеран российско-украинской войны.

Обратите внимание! По оценкам американской разведки, всего за два месяца операций по захвату Авдеевки было убито и ранено более 13 000 российских солдат. Это около 3 000 жертв на каждую квадратную милю территориальных завоеваний.

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