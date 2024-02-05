Однако успех на Авдеевском направлении, несмотря на огромные потери, имеет важное значение для российской пропаганды. Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что захват города имеет прежде всего политическую подоплеку.
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Для пафосной картинки
Оккупанты рассказывали, что якобы из Авдеевки украинские военные обстреляли базар в Донецке. Поэтому российские захватчики придумали еще одну цель захвата города, мол, чтобы не дать возможности ВСУ обстреливать соседние города – "дамбить Бамбас".
Майор запаса ВСУ напомнил, что сначала россияне хотели захватить Авдеевку до пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря, потом до 1 января, а сейчас до начала марта, ведь 15 – 17 марта в России будут проходить перевыборы Путина.
Захват Авдеевки – это будет тактический успех россиян, но не стратегический. Ведь существенно на всей линии фронта от Купянска до Угледара ситуация не изменится,
– сказал Гетьман.
По его словам, для достижения незначительного тактического успеха Кремль бросил больше живой силы, чем Советский Союз потерял во время войны в Афганистане.
За 10 лет войны СССР потерял 14,5 тысячи человек, а под Авдеевкой с 10 октября 2023 года по сегодня россияне потеряли уже больше людей, чем за все 10 лет войны в Афганистане. Поэтому назвать это военным решением крайне трудно, ведь в этом городе нет чего-то сверхважного, чтобы захватывать его такой ценой.
"Никакие возможности там не открываются. Это будет как с Бахмутом. Они там и станут, но будут очень пафосно рассказывать по своим пропагандистским каналам. Это и есть основная причина, почему оккупанты это делают", – добавил ветеран российско-украинской войны.
Что известно о потерях врага под Авдеевкой
- Аналитик группы Oryx Naalsio 22 января сообщил, что подтвержденные потери российских войск под Авдеевкой в более чем в 10 раз превышают потери Сил обороны Украины. Аналитик назвал соотношение потерь "сумасшедшим".
- В то же время разведка Британии сообщила, что с тех пор, как Россия начала возобновление наступательных операций в октябре, она потеряла 365 основных боевых танков и около 700 бронемашин.
- По словам военных, оккупанты уже адаптировались под Авдеевкой и часто перемещаются небольшими группами на свои передовые позиции. Так они пытаются собрать достаточно солдат, чтобы штурмовать украинские траншеи.