В частности, россияне активно теряют на фронте свою технику и живую силу. Эти цифры увеличились за последние две недели.
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В России увеличились потери на войне
Британская разведка, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, заявила о значительном увеличении обстрелов со стороны России на линии фронта.
Так, 19 января количество авиаударов оккупантов возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Кроме того, они нанесли 45 ракетных ударов по позициям сил обороны.
Для подтверждения этих выводов Генштаб сравнил дополнительные данные в период между 14 и 18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждая заметный рост российской агрессии.
В отдельном наблюдении британская разведка показала тревожную тенденцию за последние пять дней: потери российской военной техники выросли на 88%, в то время как количество уничтоженных российских танков выросло на потрясающие 95%. Потери россиян в личном составе за тот же период выросли на 15%.
Эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту в течение последних двух недель,
– говорится в отчете.
Согласно данным разведки, на деятельность России существенно влияет промерзание почвы, что способствует повышению мобильности их бронетехники.
Россияне каждый день теряют людей и технику на фронте
- В Генштабе ВСУ 21 января выложили свежий отчет по потерям России на фронте. Согласно ему, еще 760 оккупантов отправились на "концерт к Кобзону", а общее количество потерь достигло около 376 030 личного состава.
- Кроме того, за последние сутки нашим защитникам удалось уничтожить 10 танков врага, а также 11 боевых бронированных машин. Силы обороны также ликвидировали 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
- К тому же наши защитники уничтожили по 1 комплексу ПВО и РСЗО. На 7 единиц стало меньше и артиллерийских систем противника.