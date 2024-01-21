В частности, россияне активно теряют на фронте свою технику и живую силу. Эти цифры увеличились за последние две недели.

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В России увеличились потери на войне

Британская разведка, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, заявила о значительном увеличении обстрелов со стороны России на линии фронта.

Так, 19 января количество авиаударов оккупантов возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Кроме того, они нанесли 45 ракетных ударов по позициям сил обороны.

Для подтверждения этих выводов Генштаб сравнил дополнительные данные в период между 14 и 18 января с предыдущими пятидневными периодами, подтверждая заметный рост российской агрессии.

В отдельном наблюдении британская разведка показала тревожную тенденцию за последние пять дней: потери российской военной техники выросли на 88%, в то время как количество уничтоженных российских танков выросло на потрясающие 95%. Потери россиян в личном составе за тот же период выросли на 15%.

Эти данные свидетельствуют о стабильном росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту в течение последних двух недель,

– говорится в отчете.

Согласно данным разведки, на деятельность России существенно влияет промерзание почвы, что способствует повышению мобильности их бронетехники.

Россияне каждый день теряют людей и технику на фронте