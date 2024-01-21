Зокрема, росіяни активно втрачають на фронті свою техніку й живу силу. Ці цифри збільшилися протягом останніх двох тижнів.
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У Росії збільшилися втрати на війні
Британська розвідка, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, заявила про значне збільшення обстрілів з боку Росії на лінії фронту.
Так, 19 січня кількість авіаударів окупантів зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Крім того, вони завдали 45 ракетних ударів по позиціях Сил оборони.
Щоб підтвердити ці висновки, Генштаб порівняв додаткові дані в період між 14 та 18 січня з попередніми п’ятиденними періодами, підтверджуючи помітне зростання російської агресії.
В окремому спостереженні британська розвідка показала тривожну тенденцію за останні п’ять днів: втрати російської військової техніки зросли на 88%, тоді як кількість знищених російських танків зросла на приголомшливі 95%. А втрати росіян в особовому складі за той самий період зросли на 15%.
Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів,
– мовиться у звіті.
Згідно з даними розвідки, на діяльність Росії суттєво впливає промерзання ґрунту, що сприяє підвищенню мобільності їхньої бронетехніки.
Росіяни щодня втрачають людей і техніку на фронті
- У Генштабі ЗСУ 21 січня виклали свіжий звіт щодо втрат Росії на фронті. Згідно з ним, ще 760 окупантів відправилися на "концерт до Кобзона", а загальна кількість втрат сягнула близько 376 030 особового складу.
- Крім того, за останню добу нашим захисникам вдалося знищити 10 танків ворога, а також 11 бойових броньованих машин. Також Сили оборони ліквідували 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
- До того ж наші захисники знищили по 1 комплексу ППО та РСЗВ. На 7 одиниць стало менше й артилерійських систем ворога.