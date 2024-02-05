29-летний лейтенант Александр Ширшин, заместитель командира батальона 47 механизированной бригады, рассказал о тактике врага под Авдеевкой.

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Как оккупанты действуют под Авдеевкой

По словам Ширшина, россияне атакуют волнами и они не останавливаются. Оккупанты уже адаптировались под Авдеевкой и часто перемещаются небольшими группами на свои передовые позиции. Так они пытаются собрать достаточно солдат, чтобы штурмовать украинские траншеи.

40-летний лейтенант Сергей Стеценко, командир штурмового взвода, сказал, что на новых передовых позициях россияне часто оставляют только двух или трех солдат. Они называют их "верблюдами". Эти солдаты могут провести несколько дней на раскопках, тогда как другая группа собирается перед началом новой штурмовой операции.

Кроме этого, враг до сих пор доминирует в небе. После сбития нескольких российских истребителей была небольшая пауза, однако теперь воздушные бомбардировки возобновились.

Враг вкладывает огромные ресурсы в наступление, однако при этом достигает совсем незначительных успехов. Главная цель ВСУ пока – удержать свои позиции и наши защитники достойно держат удар.

Более того, украинские силы продолжают наносить тяжелый урон российским силам.

Потери врага под Авдеевкой

Британская разведка сообщила, что с тех пор, как Россия начала возобновление наступательных операций в октябре, она потеряла 365 основных боевых танков и около 700 бронемашин.

Согласно рассекреченной оценке американской разведки, которую опубликовали в декабре, всего за два месяца операций по захвату Авдеевки было убито и ранено более 13 000 российских солдат. Это около 3 000 жертв на каждую квадратную милю территориальных завоеваний.