За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между Силами обороны и оккупационными войсками. На каких участках фронта было горячее всего, читайте в этом материале 24 Канала.

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Удары россиян

  • В общем враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
  • Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какова ситуация на направлениях фронта

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте от DeepState

ВСУ отбили атаки врага на Авдеевском направлении: смотрите на карте от DeepState

Силы обороны сдерживают наступление противника возле Георгиевки: смотрите на карте от DeepState