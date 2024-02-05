За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между Силами обороны и оккупационными войсками. На каких участках фронта было горячее всего, читайте в этом материале 24 Канала.
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Удары россиян
- В общем враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Какова ситуация на направлениях фронта
Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте от DeepState
ВСУ отбили атаки врага на Авдеевском направлении: смотрите на карте от DeepState
Силы обороны сдерживают наступление противника возле Георгиевки: смотрите на карте от DeepState