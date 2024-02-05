За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между Силами обороны и оккупационными войсками. На каких участках фронта было горячее всего, читайте в этом материале 24 Канала.

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Удары россиян

В общем враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте от DeepState

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

ВСУ отбили атаки врага на Авдеевском направлении: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

Силы обороны сдерживают наступление противника возле Георгиевки: смотрите на карте от DeepState

Шахтерское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Запорожское направление. Украинские защитники отбили 4 атаки противника севернее Приютного и Роботино Запорожской области.

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток враг совершил 3 безуспешные штурмовые действия.